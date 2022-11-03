Küresel piyasalar Fed'in ardından sarsıldı

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrederken Yurt içinde de enflasyon verisi bekleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı para politikası kararlarının beklenenden daha şahin olmasıyla negatif seyrediyor.

Fed, dünkü toplantısının adından politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyene yükseltti. ABD'de politika faizi yüzde 3,75-4,00 aralığına çıktı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtince küresel piyasalar da negatife döndü.

New York borsası düştü

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Sıra İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında

Avrupa tarafında, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

BoE'nin bugünkü kararlarına ilişkin piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada bulunuyor.

Yurt içinde enflasyonun yüzde 85,51 artması bekleniyor

TÜİK bugün enflasyon oranını açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 artmasını bekliyor.

AA'nın haberine göre analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra, Euro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler