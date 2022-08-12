Küresel piyasalar Fed'in faiz artışı ısrarı karşısında karışık seyrediyor

ABD'den gelen veriler ekonomide iyileşmeye işaret etse de Fed, bu gelişmeleri yetersiz bulduğu için faiz yükseltme konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla karışık seyrediyor.

ABD'de çarşamba günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dünkü Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi piyasalara rahat bir nefes aldırsa da son yılların en yükseğinde bulunan enflasyon oranları karşısında Fed'in şahin duruşunu koruması bekleniyor.

AA'nın haberine göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 35'le diri kalmaya devam ediyor.

Bugün gündem yoğun

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

New York borsası karışık seyirde

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Euro/dolar paritesi yükseliyor

Avrupa tarafında dün pay piyasaları New York borsasına paralel karışık bir seyir izledi. Euro/dolar paritesi dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 1,0318'den tamamlarken, yeni günde ise yatay seyrediyor.

Avrupa piyasalarında karışık seyir hakim

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında bugün temkinli seyir öne çıktı

Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japonya borsası bugün yüzde 2'den fazla yükselerek perşembe gününü telafi ederken, Çin'de önemli bir üretim merkezinin koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınmasının ardından Çin borsasında düşük risk iştahı göze çarpıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru geldi

Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.877,60 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 1,37 üzerinde, 2.868,44 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 17,9466'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9510 seviyesinde işlem görüyor.