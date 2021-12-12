Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekleyecek

Önümüzdeki hafta merkez bankalarının toplantıları takip edilirken gözler Fed'in vereceği karara odaklanacak.

ABD'de New York borsası Omicron varyantındaki belirsizliklerin azalması ve beklentilere paralel gelen enflasyonla yükseliş eğiliminde hareket ederken, S&P 500 endeksi haftayı rekor seviyeden kapattı.

Gelecek hafta ise çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve devamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasıyla birlikte yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

FED'İN FAİZİ DEĞİŞTİRMESİ BEKLENMİYOR

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, varlık alım hızını bir miktar daha azaltması öngörülüyor.

POWELL'IN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Karar sonrası Powell'ın açıklamalarının da Fed'in para politikası üzerinde ipuçları barındırması bekleniyor.

ABD BORSASI YÜKSELİYOR

ABD'de son dönemde yaşanan gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 3,82 artışla rekor seviyeden kapanırken, Nasdaq endeksi yüzde 3,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,02 değer kazandı.

13 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba New York Fed sanayi endeksi ile perakende satışlar, perşembe konut başlangıçları, inşaat izinleri, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.