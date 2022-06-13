Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına odaklandı.

Küresel piyasalarda ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi küresel piyasaların odağında

Cuma gün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentilerin aksine enflasyonun yükseliş eğilimini koruması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahını düşürdü.

Söz konusu gelişme tahvil piyasalarında da satış baskısını artırırken, bazı varlıklarda getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon korkularının güçlenmesine sebep oldu.

ABD'de benzinin galonu 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesi

Çin'de koronavirüs salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimali petrol fiyatlarını baskılasa da ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

New York piyasalarında satıcılı seyir

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,91, Nasdaq endeksi yüzde 3,52 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,73 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya da satıcılı başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmezken, bu hafta bölgede gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

BoE'nin perşembe günkü toplantıda 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın daha yüksek bir faiz artışı yapabileceği ihtimali de fiyatlanıyor.

ABD enflasyonu Avrupa'yı etkiledi

Öte yandan, cuma günü beklentileri aşan ABD enflasyonu Avrupa'da tahvil getirilerinin hızla yükselmesine neden olurken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ECB ve BoE yetkilileri yaptıkları sözle yönlendirmelerde, makroekonomik verilerin para politikasının gidişatında önemli yer tutacağını belirtirken, bu hafta bölgedeki yoğun veri takvimi dikkati çekiyor.

Söz konusu gelişmeler bölgede pay piyasalarındaki satış baskısını derinleştirirken, cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,08, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 2,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,17 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya da düşüşle başladı.

Asya borsaları değer kaybetti

Çin'de artan koronavirüs vakaları sonrası bazı tedbirler yeniden uygulamaya alınırken, Çin ile ABD arasında Tayvan üzerinden yükselen gerilim piyasalardaki riskleri artırıyor.

Güney Kore wonunda artan oynaklık sonrası ise Maliye Bakanlığı ve merkez bankasından yapılan açıklamalarda gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,94, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,24 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü küresel piyasalara paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 2.543,10 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,2600Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,45 azalışla 17,1192'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2600 seviyesinde işlem görüyor.

AA'nın haberine göre analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü Fed kararlarına kadar piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

Yatırımcıların bu süreçte temkinli davranması gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.570 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: