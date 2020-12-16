Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken, yurt içinde gözler TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarında olacak.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış karşısındaki destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grubun dün 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir planı açıklamasının ardından, görüşmeler başlamak üzere.

NEW YORK BORSASINDA ALIMLAR GÜÇLENDİ

Liderlerin anlaşmaya varması halinde desteğinin hükümetin kapanmasını önlemek için cuma gününe kadar geçmesi gereken bütçe tasarısına eklenebileceği haberleri New York borsasında alımların güçlenmesini sağladı.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, sanayi üretiminin, kasımda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Böylece Nasdaq endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

SALGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER AVRUPA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİRE NEDEN OLDU

Avrupa tarafında, Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini korurken, koronavirüs salgını nedeniyle hükümetlerin aldığı tedbirleri artırması ile dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu. Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükseldi.

ASYA PİYASALARINDA POZİTİF SEYİR

Asya piyasalarında, sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da ihracat kasımda beklentilerin aksine düşüş kaydederken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,7 ile tahminleri aştı. Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.