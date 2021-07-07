Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Piyasalar emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün Fed toplantı tutanakları takip edilecek.

Azalan risk iştahı, yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yönlendirirken, buna paralel ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,3460 ile 24 Şubat'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

ALTININ ONS FİYATI 1.810 DOLARIN ÜZERİNİ TEST ETTİ

Altının ons fiyatı da analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.810 doların üzerini test etmesinin ardından 1.800 doların hemen altında dengelendi.

Öte yandan dün açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcılardaki iyimserliği törpüledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 3,9 puan azalışla 60,1 değerine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Almanya'da fabrika siparişleri ise mayısta tahminlerin aksine düşüşe geçerek yüzde 3,7 azaldı.

Analistler, bu akşam açıklanacak Fed'in 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışına yönelik olası dönemler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin takip edileceğini ifade eden analistler, dolar endeksi, altın fiyatı ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

YURT İÇİNDE HAZİNE NAKİT DENGESİ KONUŞULACAK

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.30 İngiltere, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, haziran ayı Hazine nakit dengesi

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları