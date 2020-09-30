Küresel piyasalar gelecek verilere göre hareket ediyor

Küresel piyasalar gelecek verilere göre hareket ediyor

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzluklarla boğuşurken bir yandan da bugün yoğunlaşan makroekonomik veri gündemini takip edecek.

Dün ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışması öncesinde kapanan New York borsasında, sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, dolar endeksi de yüzde 0,3 azalışla 93,8'e geriledi. Tartışma sonrası ABD endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 1'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor.

AVRUPA BORSALARI SATICILI SEYİR İZLİYOR

Avrupa borsalarında da dün, gün boyu satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise dün yaklaşık yüzde 0,7 değer kazanarak tekrar 1,17'nin üzerine yerleşti. Parite bugün Asya piyasalarında 1,1730 seviyesinde işlem görüyor.

ASYA ÜRETİME DÖNÜYOR

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi de yüzde 1,7 artış kaydetti.

ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazancıyla günü 1.123,25 puandan tamamladı. Dün 7,8189'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7850'ye geriledi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları