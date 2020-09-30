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- Küresel piyasalar gelecek verilere göre hareket ediyor
Küresel piyasalar gelecek verilere göre hareket ediyor
- AA
- 30.09.2020 - 10:11
Dün ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışması öncesinde kapanan New York borsasında, sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, dolar endeksi de yüzde 0,3 azalışla 93,8'e geriledi. Tartışma sonrası ABD endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 1'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor.
AVRUPA BORSALARI SATICILI SEYİR İZLİYOR
Avrupa borsalarında da dün, gün boyu satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise dün yaklaşık yüzde 0,7 değer kazanarak tekrar 1,17'nin üzerine yerleşti. Parite bugün Asya piyasalarında 1,1730 seviyesinde işlem görüyor.
ASYA ÜRETİME DÖNÜYOR
Bugün açıklanan verilere göre Çin'de İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi de yüzde 1,7 artış kaydetti.
ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazancıyla günü 1.123,25 puandan tamamladı. Dün 7,8189'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7850'ye geriledi.
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:
10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, ağustos ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi
10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi
15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı
15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla
17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları