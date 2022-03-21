Küresel piyasalar haftaya endişeli başladı

Rusya-Ukrayna savaşı, koronavirüs salgınının etkisini üzerinden atamayan piyasalara olumsuz etki etmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken, risk iştahı yeni haftanın açılışında düşük seyrediyor.

SAVAŞTA YENİ EVREYE GİRİLDİ

Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

BRENT PETROLÜN FİYATI ARTIYOR

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselirken, iki ülke arasında devam eden müzakereler ise varlık fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülüyor.

SAVAŞ BÖLGESİNDEN GELECEK HABERLERE ODAKLANILDI

Analistler, hafta boyunca savaş bölgesinden gelecek haber akışının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.

POWELL'IN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yakından takip edileceğini aktaran analistler, Powell'ın konuşmasında Fed'in gelecek dönemdeki faiz kararları ve bilanço küçültmede takip edeceği yola ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

ALTININ ONS FİYATI 1.927 DOLARDA

Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, altının ons fiyatı yeni haftaya önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.927 dolardan, Brent petrolün varili ise yüzde 2,5 artışla 109 dolardan başladı.

DOLAR/TL 14,8105

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,74 artışla 14,8105’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8080 seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

15:30 ABD, şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.30 Türkiye, şubat ayı merkezi yönetim borç stoku