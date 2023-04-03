Küresel piyasalar karışık seyirde Küresel piyasalar yapılan açıklamalardan etkilenirken, petrol üretiminde kısıtlamaya gidileceği haberi piyasalara tekrar tedirginlik verdi.

AA

Artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi küresel piyasaları etkili olduğu kadar iç piyasada da tedirginliğe neden odu.

Petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesinti haberi

OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,6 arttı

Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 4,6 artışla 83,5 dolardan başlarken, tahvil piyasalarında ise satış ağırlıklı seyir dikkati çekti.

New York borsası cuma kapanışında değerlendi

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,44, Dow Jones endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

3 Nisan ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI

17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları