Küresel piyasalar, haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar, Fed'in sıkılaşan para politikası duruşu ve dünya genelinde artan koronavirüs vakalarıyla karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda bu hafta gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildi.

AVRUPA'DA BORSALAR ALICILI SEYİR İZLİYOR

Avrupa'da pay piyasaları geçen hafta ABD'de şahinleşen Fed'e karşın alış ağırlıklı seyrini korurken, Fransa'da CAC 40 endeksi haftalık bazda kapanış rekoru kırdı.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Avrupa endeksleri, bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya'da koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına karşın piyasalar haftaya karışık bir seyirle başlarken, geçen haftaki düşüşe öncülük eden teknoloji hisseleri, yeni haftanın açılışında değer kazanan sektörler arasında bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 geriledi. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Yurt içinde, cuma günü yüzde 1,28 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşıyarak haftayı 2.033,32 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,45 azalışla 13,7750’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,81 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları takip edilecek.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

10.00 Türkiye, kasım ayı işgücü istatistikleri

12.30 Euo Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları