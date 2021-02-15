Küresel piyasalar haftaya pozitif başlangıç yaptı

Küresel piyasalarda, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu hafta, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi, 19 Şubat'ta sanal ortamda düzenlenecek G7 liderler zirvesi ve açıklanacak makeoekonomik veriler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Geçen hafta, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,20 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı, geçen hafta 1.800-1.850 dolar bandında dalgalı bir seyir izlerken, petrol fiyatları ise yükseliş eğilimini sürdürerek 63 doların üzerine çıktı.

NEW YORK BORSASI'NDA CUMA KAPANIŞ POZİTİF SEYİRDEYDİ

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, şubatta 76,2'ye gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine inmesine karşın New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

ABD BORSALARI RESMİ TATİLDE

Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Bu hafta çarşamba günü yayınlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceği ABD'de, bugün resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

YATIRIMCILARIN KARARLARI AVRUPA BORSALARINI ETKİLEYECEK

Avrupa tarafında, bu hafta yoğun haber ve veri gündemi yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacak. Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'da kabinesiyle yemin ederek göreve başlaması piyasaları pozitif etkilemeye devam ederken, euro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,6 değer kazanarak 1,2119'a çıktı.

BORSA İSTANBUL POZİTİF SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,46 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,74 artışla 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Geçen hafta yüzde 0,2 azalışla 7,0380'e inen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0220 seviyesinde işlem görüyor.