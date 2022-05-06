Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararının ardından yapılacak yeni açıklamalara odaklandı. Bugün de özellikle ABD'nin istihdam verileri takip edilecek.

ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.

Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi.

Bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği düşünülüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Satıcılı seyir, gelecek dönem için tedirgin ediyor

Dünkü işlemlerde S&P 500 endeksinde neredeyse bütün sektör endekslerinin gerilediğini ifade eden analistler, satıcılı seyrin bu kadar geniş bir yelpazeye yayılmış olmasının yatırımcıları gelecek dönem için de tedirgin ettiğini söyledi.

New York Borsası negatif ilerliyor

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,56, Nasdaq endeksi yüzde 4,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,12 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satıcılı seyirle başladı.

Analistler, dün ABD'deki satış baskısının kapanışa yakın Avrupa borsalarında da etkili olduğunu ancak, BoE'nin enflasyonla mücadelede başarılı olabileceği beklentisiyle İngiltere borsasının sınırlı da olsa pozitif ayrıştığını dile getirdi.

Japonya pay piyasaları pozitif ayrıştı

Üç günlük tatilden dönen Japonya piyasalarının ise pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın güvercin kalan tutumu ve döviz kurunun Japon ihracatçı firmaları destekleyici adımlarının Japonya pay piyasalarının alış ağırlıklı seyri sürdürmesinde etkili olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu