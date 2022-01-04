Küresel piyasalar hareketlendi

Küresel piyasalar, haber akışı ile karışık bir seyir izlerken, tatillerin ardından hareketlenen veri gündemine odaklandı.

Küresel piyasalarda Omicron varyantı küresel bazda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken Çin'in, koronavirüse karşı "sıfır tolerans" politikası ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırıyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kısa dönemli likidite miktarını düşürmesi ve sıkıntıda olan emlak sektörünün yaklaşan tahvil ödemeleri de özellikle Çin ve Hong Kong pay piyasalarında risk iştahını törpülüyor.

ABD'DE TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELDİ

ABD'de dün, teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geçen senenin son çeyreğinde rekor teslimat gerçekleştirdiğinin açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 14 değer kazanırken, Apple'ın piyasa değeri de yükseliş eğilimini sürdürerek 3 trilyon doları ilk şirket oldu.

NEW YORK BORSASI KAPANIŞ REKORU KIRDI

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükselerek kapanış rekorlarını kırarken, Nasdaq endeksi de yüzde 1,20 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün de alıcılı bir seyir izliyor.

ECB'NİN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken, hareketlenen veri takvimi de takip edilecek.

Dün, İngiltere borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Almanya DAX endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Avrupa endekslerinin bugün vadeli işlemlerde de pozitif seyrini sürdürdüğü görülüyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,13

Euro/dolar paritesi, cuma günü 1,1388'le 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dün düşüşe geçerek yüzde 0,7 azalışla 1,1297'ye geriledi. Parite, bugün 1,13'ün hemen üzerinde dengelendi.

DOLAR/JAPON PARİTESİ 115,7

Dolar/Japon yeni paritesi 115,7 ile son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, güçlü küresel büyüme beklentilerinin Japon yenini, dolar karşında daha da baskılayabileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 54,3'e ve Çin'de 50,9'a yükselerek beklentileri aştı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş pozisyonları verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, aralık ayı işsizlik

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, aralık ayı reel efektif döviz kuru

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş pozisyonları