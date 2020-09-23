Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor

Küresel piyasalar, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.

Ekonomi dünyası, koronavirüs salgınının etkisiyle hareket ederken, dünladan gelecek verllere göre şekil alıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde yaptığı Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunumda Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etti.

OLUMLU SÖYLEMLER NEW YORK BORSASINI YÜKSELTTİ

Daha fazla teşvik söyleminden pozitif etkilenen New York borsasında endeksler, koronavirüs vakalarındaki artışın neden olduğu endişelere rağmen, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükseliş kaydetti.

ABD'DE, İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI, AĞUSTOSTA YÜZDE 2,4 ARTTI

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kazanırken, dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94'ün üzerine çıktı.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde prim yaptığı günde altının ons fiyatı ise değerlenen doların baskısıyla 1.900 doların altına geriledi.

Avrupa borsalarında, bir önceki günkü sert düşüşler sonrası gelen tepki alımları ile sınırlı bir toparlanma görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, koronavirüs vaka sayıları hızlı artan Fransa'da, CAC 40 endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti.

ASYA BORSALARI

Asya borsalarında, uzun tatil arasından sonra bugün işleme açılan Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MARKON GÖRÜŞMESİ SONUCU YURT İÇİ PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTABİLİR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınmasıyla yurt içi piyasalarda risk iştahının artabileceğini bildirdi.

DÜNYADA 23 EYLÜL VERİ GÜNDEMİ

10.30 Almanya, eylül ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, eylül ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması