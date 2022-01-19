Küresel piyasalar jeopolitik risklerle sarsıldı

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler nedeni ile tedirgin olan yatırımcının satış ağırlıklı kararları ile seyrediyor.

Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliğiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Analistler, artan jeopolitik risklerin, halihazırda enflasyon ve para politikalarına yönelik endişelerle düşük seyreden risk iştahını daha da azalttığını ve bu durumun dünya genelinde pay piyasalarında satışları tetiklediğini söyledi.

Küresel piyasalar üzerinde başta Asya ülkelerinde olmak üzere koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişmelere dün Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilimin de eklenmesi, pay piyasalarında satışları hızlandırdı.

İRAN DA DEVREYE GİRDİ

Rusya tarafında ise Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün Moskova'da İran nükleer anlaşmasını görüşeceği bildirildi. Öte yandan Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı duyuruldu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 88.4 DOLAR

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 88,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artan petrol fiyatlarına karşın, dün Rusya'da RTS endeksi 1.355,25 puanla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 7,3'lük değer kaybıyla 1.367,5 puandan tamamladı.

RUS BORSASINDAKİ KAYIPLAR İKİ YILIN ZİRVESİNDE

Rus borsasındaki kayıplar başta gelişmekte olan ülke borsaları olmak üzere küresel pay piyasaları geneline yayılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesindeki yerini korudu.

NEW YORK BORSASINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR İZLENDİ

New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,60 düşüşle günü tamamladı. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 95,7 seviyesine çıkmasının ardından yatay seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1318

Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,8'lik düşüşle 1,1318'den kapanmasının ardından bugün 1,1330 seviyelerinde bulunuyor.

AVRUPA BORSASI GERİLEDİ

Asya'da ise koronavirüs vaka sayılarındaki artış gündemin odağındaki yerini korurken, Avustralya ve Japonya'nın ardından Çin'de de tedbirlerin sıkılaştırılmaya devam ettiği görülüyor. Pay piyasaları tarafında ise ABD borsalarındaki negatif havanın bu sabah Asya'da devam ettiği izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

DOLAR/TL 13,5520

Dolar/TL ise dün yüzde 0,7'lik artışla 13,5288'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5520 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 İngiltere, aralık ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları