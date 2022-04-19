Küresel piyasalar jeopolitik risklerle tedirgin hareket ediyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Çünkü yatırımcı, Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüs salgınının Çin'deki etkinliğinden dolayı tedirgin.

ABD'de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor.

Analistler, bugüne kadar açıklanan bankaların finansal sonuçlarında Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz sonuçlarının gözlemlendiğini ifade ederek, bugünden sonra daha genele yayılacak bilanço açıklamalarının ABD pay piyasalarında hisse bazlı oynaklıkları artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını ifade ederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, IMF toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Dünya Bankası'nda finansman paketi

Dünya Bankası ise Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle 2022'de küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdüklerini açıkladı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceğini belirterek, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali küresel risk algısını besliyor

Ukraynalı yetkililer ise dün, Rus birliklerin Ukrayna'nın dört önemli bölgesini ele geçirmek için harekete geçtiğini aktarırken, çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali küresel risk algısını artırıyor.

Ons fiyatı, şu sıralarda 1.975 dolarda

Brent petrolün varil fiyatı arz yönlü endişelerle 112 dolar seviyesinde bulunurken, dün 1.998 dolarla 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.975 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,02, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne ise yükselişle başladı.

Avrupa borsaları iki günlük tatilin ardından bugün yeniden işleme açılıyor. Avrupa'da artan enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler arasında yatırımcıların gözleri Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günü yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları bugün karışık seyirde

Asya piyasalarında koronavirüs salgını, artan emtia fiyatları ve şahinleşen merkez bankalarıyla yön arayışı devam ediyor.

Çin'de devam eden koronavirüs salgını küresel ekonomi üzerinde başlıca risk unsurlarından biri olmayı sürdürürken, ülkede salgınla mücadele kapsamında uygulanan "sıfır tolerans" politikası ve uzayan kısıtlamalara yönelik memnuniyetsizlik gittikçe güçleniyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) cuma günü borç verme oranlarında beklentilerin aksine değişikliğe gitmemesinin ardından gözler yarın gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

Analistler, bankanın ülke ekonomisinin geçirdiği sıkıntılı döneme karşın destekleyici adımları geciktirmesinin risk algısını güçlendirdiğini kaydederek, teknoloji şirketleri üzerindeki regülasyon baskısının da devam ettiğini dile getirdi.

Dolar/yen paritesinde ise yükseliş eğilimi üst üste on ikinci işlem gününe ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 128,2 seviyesinde bulunuyor.

Asya piyasaları karışık seyirde

Bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre sanayi üretimi şubatta yüzde 2, kapasite kullanımı ise yüzde 1,5 arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri