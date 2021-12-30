Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Omicron varyantında, vaka sayılarındaki hızlı artışın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişelerle dünya piyasaları yön arayışını sürdürüyor.

Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, ABD’de 7 günlük ortalama vaka sayısı rekor kırarak günlük 252 bine yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatın devam etmesi ise bölgede tansiyonun yükselebileceği endişesini beraberinde getirirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor.

ABD TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu gelişmeler ve düşük hacimle geçen seans sonrası New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,25 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla rekor seviyeden kapanış yaparken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. ABD'de vadeli işlem kontratları bugün yatay bir seyir izliyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1330

Euro/dolar paritesi, dün 1,1370'le 30 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1,1330'dan işlem görüyor. Avrupa endekslerinin vadeli işlem kontratları da yeni güne karışık bir görünümle başladı.

Çin'de, ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atılacağı ve bazı kişisel gelir vergilerinde uygulanan kesintilerin uzatılacağına yönelik haber akışı risk iştahını beslerken, koronavirüs salgınındaki sıfır tolerans politikası pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Bugün, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,40 ve Avustralya'da S&P ASX 200 yüzde 0,05 yükseldi.

DOLAR/TL 12,8970

Dolar/TL ise dün yüzde 7,1 artışla 12,6640’tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,8970’ten işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

10.00 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, aralık ayı Chicago PMI