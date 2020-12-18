Küresel piyasalar karışık seyirde

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerle haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

ABD'de vaka sayısının 17 milyonu aşmasına karşın New York borsasının dün destek paketine ilişkin iyimserliği fiyatladığı görüldü. Destek paketi ve bütçeye ilişin görüşmeler devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmelerde "ilerleme" kaydedildiğini dile getirdi.

ABD’DE YÜKSEK KAPANIŞ

Bu gelişmelerle, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde artarak 885 binle eylülden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Böylece endeksler tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirse de bugün vadeli işlemlerde ortalama yüzde 3 düşüşle işlem görüyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yıllık yüzde eksi 0,3 ile beklentiler seviyesinde kalırken, Avrupa Birliği Konseyi, 1 trilyon 74 milyar avroluk 2021-2027 bütçesini onayladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda para politikasında bir değişiklik yapmaması sonrası Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Dün dolardaki değer kaybının desteğiyle yüzde 1'in üzerinde değer kazanan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.880 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo endeksleri

14.30 Türkiye, TCMB'nin beklenti anketi