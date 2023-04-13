Küresel piyasalar karışık seyirde! 13 Nisan ekonomi gündemi Küresel piyasalar Fed'in tutanaklarının ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin etkisinde kaldı.

AA

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin politikalara ilişkin verdiği karışık sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

New York borsası karışık seyretti

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, bugün açıklanan veriler, bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret etti.

Buna göre, Almanya'da TÜFE'deki artış martta yüzde 7,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de ise sanayi üretimi öngörülerden az yavaşladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantısında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,43 üzerinde 5.146,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcu

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mart ayı ÜFE