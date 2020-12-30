Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

Küresel piyasalar yılın son işlem günlerinde düşük hacimli ve karışık bir seyir izlerken, koronavirüs salgını ve teşvik paketleri ile ilgili gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildiren analistler, koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söylüyor.

ABD TEŞVİK PAKETİ PAY PİYASALARI ÜZERİNDE ETKİLİ

New York borsası, nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senato'ya takılmasıyla dün düşüş kaydetti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, dolar endeksi 89,7 ile nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisi'nden geçen 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etti. McConnell, hafta içinde konuyu ele alacaklarını ve yüksek nakit desteği içeren yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini söyledi.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit sonrası için ticaret anlaşmalarını gerçekleştirmesi ile FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, sterlin/dolar paritesi de yükseliş eğilimini korudu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,42 yükseldi.

Analistler, İngiltere'de parlamentonun bugün, Avrupa Birliği'yle (AB) varılan ticaret anlaşmasını oylayacağını belirterek, ülkede artan vaka sayılarının ise şimdilik piyasalar tarafından göz ardı edildiğini söyledi.

ASYA BORSALARI

Bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükseldi.