Küresel piyasalar karışık seyrediyor! Ekonomi gündemi takip edilecek Küresel piyasalarda, ABD'de devam eden bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

AA

Ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar, dünyanın en büyük tedarikçi ülkesi olarak da bilinen Çin'de ekonominin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta içi açıklanacak makroekonomik veriler ve Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarından gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 artışla 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.603,98 puana taşıdı.

G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü bildirildi.

Görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.

"Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz"

Öte yandan, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

14.30 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

16.15 ABD, haziran kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi