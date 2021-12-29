Küresel piyasalar koronavirüs endişesiyle karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar koronavirüs salgınında her yeni varyant çıkışında ya da vaka artışlarında endişeye kapılıyor ve bu kez de pay piyasalarında düşük işlem hacmiyle karışık bir seyir izleniyor.

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, pay piyasalarında düşük işlem hacmiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'DE DÜN EN YÜKSEK KORONAVİRÜS VAKASI SAYISI YAŞANDI

ABD’de dün, koronavirüs salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı açıklandı. Bununla birlikte Omicron varyantına ilişkin çalışmaların hastalığın daha kolay atlatıldığı ve sağlık sistemine aşırı yük bindirmeyeceği beklentileri, verilerin piyasalara olumsuz etkisini törpülüyor.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, konut fiyatları ekimde aylık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, Richmond Fed imalat endeksi aralıkta 16 ile tahminleri aştı.

ABD PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 düşüş kaydetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1.13

Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,1 azalışla 1,1312'ye gerilemesinin ardından bugün 1,13'ün altını test etti ve bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi. Avrupa endekslerinin vadeli işlem kontratları da yeni güne karışık bir görünümle başladı.

BORSA İSTANBUL KAPANIŞTA DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla yüzde 2,46 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.850,48 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 11,8790

Dolar/TL ise dün yüzde 2,3 artışla 11,8277’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,8790’dan işlem görüyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın yurt dışında Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar dolayısıyla işlem hacminin düşük seyrettiği pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, TCMB 2022 Para ve Kur Politikası

16.30 ABD, kasım ayı toptan ve perakende stoklar

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları