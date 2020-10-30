Küresel piyasalar koronavirüsün gölgesinde ilerliyor

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınına ilişkin yaşanan olumsuz gelişmeler ve teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.

Koronavirüs vakalarındaki artış ve gündeme gelen sıkı tedbirler, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeler, açıklanan bilançolar ve makroekonomik veriler pay piyasalarında sert dalgalanmalara neden oluyor.

ABD'DE GSYH BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de dün açıklanan verilere göre teknoloji şirketlerinin karları ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentileri aştı. ABD ekonomisi 2. çeyrekteki 31,4'lük tarihi daralma sonrası yılın 3. çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetti. ABD'de GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 31 artacağı tahmin ediliyordu.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNDEKİ GÜÇLÜ ARTIŞLARLA NEW YORK BORSASI TOPARLANDI

Dün, bir önceki günkü yüzde 3'ü aşan kayıplar sonrası etkisini artıran tepki alımları ve bilançoları beklentilerden iyi gelen teknoloji şirketlerinin hisselerindeki güçlü artışlarla toparlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

AVRUPA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İLE MEŞGUL

Avrupa'nın gündeminin odağında koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı ve diğer birçok ülkedeki sıkı tedbirler bulunuyor. Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması birçok kentte protesto edilirken başkent Paris'te yapılan eylemde olaylar çıktı.

ECB FAİZ ARTIRIMINA GİTMEDİ

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi. Salgın nedeniyle martta 750 milyar euro ile başlatılan PEPP, haziranda 600 milyar euro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya çıkartılmıştı.

EURO/DOLAR PARİTESİ DÜŞTÜ

ECB'nin kararı sonrası dün düşüş eğilimini sürdüren euro/dolar paritesi, günü yüzde 0,61 azalışla 1,1675'ten tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti.

ASYA BORSALARI OLUMLU AÇIKLAMALARA RAĞMEN DÜŞTÜ

Asya tarafında, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katıldığı toplantı sonrası Çin'in gelecek 5 yıla ilişkin ekonomik ve politik hedefleri belirlenirken, toplantı sonrası borsalardaki düşüşlerin devam etmesi dikkati çekti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 gerilerken, sanayi üretimi eylülde yüzde 4 ile beklentilerden güçlü arttı ve işsizlik oranı yüzde 3'te sabit kaldı.

Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.