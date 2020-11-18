Küresel piyasalar koronovirüsün etkisinde

Ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeler, küresel piyasaları yön arayışına soktu.

Küresel piyasalar, artan koronavirüs vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 56 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 337 bine ulaştı.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayılarındaki hızlı artış, önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

TOPARLANMA BELİRSİZ

ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanları da dün katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çekti.

HABER AKIŞI, BORSALARDA HİSSE VE SEKTÖR BAZLI AYRIŞMALARA NEDEN OLUYOR

Öte yandan koronavirüs salgını ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olurken, dün ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması sonrası New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, ABD'de reçeteli ilaçların satın alınabileceği çevrimiçi eczane hizmeti sunmaya başladığını açıklaması sonrası dün New York borsasında işlem gören eczane zincirlerinin hisselerinde yüzde 8'i aşan kayıplar görüldü.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 92,4'e geriledi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bugün, Japonya'da açıklanan verilere göre ihracat beklentileri aşarken, ithalat ise tahminlerin çok altında kaldı. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Petrol ve altın fiyatları ise bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, ekim ayı kapanışına göre yaklaşık yüzde 17 değer kazanarak rekorlar kıran BIST 100 endeksi, dün etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puandan tamamladı.

Dün 7,7018'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini ifade ediyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri