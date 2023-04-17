Küresel piyasalar merkez bankalarının adımlarını takip ediyor Merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri küresel piyasaları olumsuz etkiliyor.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri fiyatlamaları etkiledi.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatların hala çok hızlı arttığını savunarak, Fed'in daha fazlasını yapması gerektiğini ve bankanın bir kez daha faiz artırdıktan sonra durup durumu değerlendirebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise son açıklanan perakende satış ile üretici enflasyonu verilerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek resesyon ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutulacak

Buna göre, bankanın haziranda yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik öngörüler yüzde 21 seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı yüzde 1,8 değer kaybetti

Altının ons fiyatı geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,8 değer kaybıyla 2.004 dolara inmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.010 dolardan alıcı buluyor.



New York borsası geriledi

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Dow Jones endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geriliyor

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,83 altında 5.092,88 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı konut satışları

10.00 Türkiye, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi