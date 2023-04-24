Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı Küresel piyasalar, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. Bu nedenle de yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

AA

Küresel piyasalarda bu hafta gözler Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'daki yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte haziran toplantısına ilişkin öngörülerin belirsiz kalmaya devam etmesi, pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Tüm bu belirsizlikleri körükleyen ise henüz istenilen seviyeye düşürülemeyen enflasyon faktörü.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azaldı

Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler yeni haftanın ilk gününde emtia fiyatlarını baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 azalışla 80,5 dolardan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

New York borsası değerlendi

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,09, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise düşüşle başladı.

BIST 100 endeksi değer kaybetti

Yurt içinde perşembe günü arife günü olması nedeniyle saat 12.40'a kadar gerçekleşen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,97 altında 5.012,34 puandan tamamladı.

Ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.