Küresel piyasalar negatif ilerliyor

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında daha sert adımlar atması beklentisi etkisini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda bu hafta yoğun veri gündemi ve şirket bilançolarıyla oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

Yatırımcının risk iştahı azaldı

Geçen hafta, ABD başta olmak üzere dünya genelinde açıklanan şirket bilançolarının olumlu bir tablo çizmesine karşın, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar risk iştahının azalmasına neden oldu.

Dolar endeksi güçlendi, Brent petrolün fiyatı düştü

AA'nın haberine göre, emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4,7 azalışla 105,6 dolardan kapanmasının ardından bugün de 103 doların altına indi.

Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başladı

Geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.917 dolar seviyesinde dengelendi.

New York borsasında düşüşler yaşandı

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 2,82 azalışla Ekim 2020'den bu yana en kötü performansı kaydederken, S&P 500 endeksi yüzde 2,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti. Endekslerdeki haftalık bazdaki düşüş ortalama yüzde 3'e dayanırken, vadeli işlem kontratları yeni haftaya da değer kayıpları ile başladı.

Avrupa tarafında, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında derinleşen enerji krizi ve bu kapsamda artmaya devam eden enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini korurken, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) para politikasında beklenenden daha hızlı sıkılaşma dillendirilmeye başladı.

Avrupa borsalarında satıcılı seyir sürdü

Bu gelişmelerle cuma günü Avrupa borsalarında da madencilik hisselerindeki sert düşüş öncülüğünde kayıplar derinleşti ve Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 2,5, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 geriledi. Euro/dolar paritesi dolardaki güçlenme ile düşüşünü sürdürerek 1,08'de dengelenirken, Avrupa endeks vadeli kontratları da yeni haftaya satıcılı başladı.

Asya borsaları düşüşte

Asya genelinde Çin'de koronavirüs salgını kapsamında şehir karantinalarının devam etmesi pay piyasalarını baskılayan temel unsur olmayı sürdürüyor. Bu gelişmelerle bugün Japonya'da Nikeki 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,3 düşüşle seyrediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, nisan ayı Ifo İş Dünyası Güven Endeksi

15.30 ABD, mart ayı Chicago Ulusal Aktivite Endeksi

17.30 ABD, nisan ayı Dallas Fed Aktivite Endeksi