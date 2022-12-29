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Küresel piyasalar negatife döndü

Küresel piyasalar negatife döndü

Çin, koronavirüs tedbirlerini ortadan kaldırdı. Bu da vaka artışlarını beraberinde getirdi. Küresel piyasalar bu artışı bir tehdit olarak algılıyor.