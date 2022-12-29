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Küresel piyasalar negatife döndü
- 29.12.2022 - 09:35
Küresel piyasalar, Çin'in koronavirüs tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla negatif seyrediyor.
Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceğinde endişe ediliyor.
Analistler, ABD ekonomisinde konut sektörünün oldukça önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, sektördeki kötü gidişatın genellikle resesyon habercisi olduğunu söyledi.
Fed'in şubat ayında yapacağı faiz artışı tartışmaya açıldı
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 29 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.
Brent petrolün varil fiyatı düştü
Brent petrolün varil fiyatı Çin ekonomisine ilişkin endişelerle dün yüzde 1,5 değer kaybetmesinin ardından, yeni güne de yüzde 0,2 düşüşle 83,4 dolardan başladı.
New York borsasında satış ağırlıklı seyir izliyor
Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,20, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.
Noel tatili piyasalardaki hacmin düşüş nedeni
Avrupa tarafında, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle bölgede düşük hacimli seyir devam ediyor.
Dolar/TL, 18,7180 lira
Dün, yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,7149'tan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7180'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD'de ise işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
- 10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi
- 14.00 Türkiye, TCMB'nin toplantı tutanakları
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları