Küresel piyasalar nisan ayına pozitif bir başlangıç yaptı

Küresel piyasalar nisan ayına pozitif bir başlangıç yaptı

Küresel piyasalarda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile nisan ayına pozitif bir başlangıç yapıldı.

Küresel piyasalarda bu hafta yoğunlaşan veri gündemi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantı takip edilecek.

CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL OLUNCA

Küresel ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi bu hafta pay piyasalarını destekledi. Cuma günü birçok ülkede resmi tatil olması nedeniyle gelişmiş piyasalar perşembe günü haftayı tamamlarken, ABD ve Almanya borsasında rekorlar kırıldı.

PMI VERİLERİ İYİ GELDİ

Bu haftanın öne çıkan makroekonomik göstergesi, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri oldu. İmalat sanayi PMI Almanya'da 66,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, ABD'de 64,7 ile Aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere ekonomisinin 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyümesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı destek paketi de pay piyasalarını destekleyen gelişmeler olarak dikkati çekti.

SÜVEYŞ KANALI, GEMİ GEÇİŞİNE AÇILDI

Süveyş Kanalı'nın tekrar gemi geçişine açılması ve Dünya Ticaret Örgütü'nün 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 8'e çıkarması da piyasalar için pozitif hanede yer alan gelişmelerdi.

10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1,7 SEVİYESİNDE DENGELENDİ

Bu gelişmelerle, artan koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere rağmen küresel risk iştahının arttığı ve bu haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.