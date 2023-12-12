Küresel piyasalar odaklandı! Bugün ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklanacak

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.
ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin öngörüleri destekliyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.
Aylık enflasyonun değişmeyeceği bekleniyor
Piyasa beklentisinin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.
Kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü
Enflasyon verileri öncesi New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.
Brent petrol ün faril fiyatı arttı
Brent petrolün varil fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak, yüzde 0,4 artışla 76,6 dolardan alıcı buluyor.
New York borsası yükselişte
New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.
Dolar/TL
Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9980'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9970 seviyesinden işlem görüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı dış ticaret endeksi
10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı
13.00 Almanya ve Euro Bölgesi, aralık ayı ZEW endeksleri
16.30 ABD, kasım ayı TÜFE
22.00 ABD, kasım ayı hazine bütçe dengesiHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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