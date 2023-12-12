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Küresel piyasalar odaklandı! Bugün ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklanacak

Küresel piyasalar odaklandı! Bugün ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklanacak ABD'nin enflasyonunu aşağıya çekebilmek için Fed faiz arttırmış ve bu faiz adımları dünya ekonomisini dalgalandırmıştı. Bugün açıklanacak enflasyon sadece ABD için değil küresel ekonomiler için de büyük önem taşıyor.