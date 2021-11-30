Küresel piyasalar Omicron varyantına odaklandı

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni varyant daha önce yaşananları hatırlayan ekonomi çevrelerini ve küresel piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda, dün koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın pozitif bir seyir izlenmesinin ardından gözler bugün yurt içinde 3. çeyrek büyüme, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Koronavirüsün çok sayıda mutasyona uğramış Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron varyantının ortaya çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çiziyor." açıklamasını yaptı.

JOE BIDEN'E GÖRE OMİCRON VARLANTI PANİK SEBEBİ DEĞİL

G7 ülkeleri sağlık bakanları da Omicron varyantına karşı "acil eylem" çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Omicron varyantından endişe duyduklarını ancak bunun panik sebebi olmadığını söylemesi piyasaları yatıştırdı. Yeni bir karantina seçeneğinin şimdilik masada olmadığını belirten Biden, İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve diğer ülkelere seyahat kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, şu anda böyle bir şey öngörmediklerini söyledi.

BORSA İSTANBUL GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,82 artışla 1.808,79 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,3 artarak 12,8187'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,8970 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, 3. çeyrek büyüme

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı TÜFE

17.00 ABD, eylül ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell ile Hazine Bakanı Yellen'ın konuşması