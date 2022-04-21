Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarına odaklı

Küresel piyasalar, bugün konuşacak Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarını ilgi ile takip edecek.

Küresel piyasalar sözü yönlendirmelerin ışığında hareket etmeye devam ediyor.

ABD ve Avrupa'da artış eğilimini sürdüren enflasyon karşısında atılacak adımların önemi gittikçe artıyor.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,87'de

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,87'de dengelendi.

New York borsası karışık bir seyir izliyor

Bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,71 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne yükselişle başladı.

Avrupa piyasaları değer kazandı

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,38 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları bugüne de yükselişle başladı.

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor

Bugün Çin ve Hong Kong'da teknoloji şirketleri öncülüğünde satış baskısı devam ederken, Asya genelinde ise karışık bir seyir izleniyor. Çin ve Tayvan'daki koronavirüs salgını tedarik zincirini tehdit etmeye devam ediyor.

Analistler, PBoC'nin politika faizini kullanmamasına karşın piyasaları rahatlatmaya çalıştığını ancak koronavirüs salgınının getirdiği riskler ve yatırımcıların destekleyici politikalara yönelik artan beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 Euro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi