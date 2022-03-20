Küresel piyasalar pozitif seyretti

Dünyada para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte risk iştahı arttı. Buna karşın pay piyasalarında güçlü yükseliş eğilimi hakim.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağında olduğu haftada son zamanların en iyi performansını sergiledi.

FED FAİZ YÜKSELTTİ

Fed, hafta içinde 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

FED, ENFLASYON TAHMİNİNİ ARTIRDI

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükselten banka, ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının hızının ayarlanacağı mesajını da verdi.

PAY PİYASALARINDA GÜÇLÜ EĞİLİM HAKİM

Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte risk iştahının arttığını kaydederek, şahinleşen merkez bankalarına karşın pay piyasalarında güçlü yükseliş eğiliminin hakim olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının hala önemli bir risk unsuru olarak fiyatlamaları etkilediğine değinen analistler, buna karşın devam eden müzakere sürecinin görece riskli varlıklara olan talebi desteklediğini bildirdi.

PAY PİYASALARINDA KASIM 2020'DEN BU YANA EN YÜKSEK HAFTALIK KAPANIŞ

Bu gelişmelerle ABD'de pay piyasaları haftalık bazda Kasım 2020'den bu yana en iyi performansını sergilerken, yurt içinde BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.