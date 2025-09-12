Küresel piyasalar pozitife döndü! Türkiye'de gözler TCMB'de

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlerken yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 geriledi.

ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

TCMB'NİN FAİZ KARARI

Öte yandan, dün TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,52'ten 39'a indirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN TOPLAM REZERVLERİ

Bunun yanında TCMB toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 41,3240'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3650'den işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BUGÜNÜN FİNANS GÜNDEMİ

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, temmuz ayı dış ticaret dengesi

09.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı piyasa katılımcıları anketi

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi