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    Küresel piyasalar, Putin'in 'ruble çıkışı'ndan etkilendi

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gündeme gelen yaptırımlar, Rusya'nın karşı adımlarını beraberinde getirdi. Tüm bu hamleler küresel ekonomide belirsizlikleri artırıyor.
    • AA
    • 24.03.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:13
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    Küresel piyasalar, Putin'in 'ruble çıkışı'ndan etkilendi

    Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

    Küresel piyasalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu açıklaması ile negatif seyretmeye başladı.

    AVRUPADA VADELİ DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI

    Putin'in açıklamaları sonrası Avrupa'da Nisan vadeli doğalgaz kontratları yüzde 20'den fazla artışla 118 euro seviyesine yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıktı.

    Avrupa Birliği'nin bu gelişmeler üzerine, ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde öncelik talep edeceği açıklanırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile olan toplantısında gündeme taşıyacak.

    Küresel piyasalar, Putin in ruble çıkışı ndan etkilendi #1

    RUSYA BORSASI İŞLEMLERE BAŞLAYACAK

    Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın bugün 33 şirketin hissenin işleme açılacağını bildirdi. Açığa satışların yasaklandığı kaydedilen açıklamada, işlemlerin TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

    NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞTE

    Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise yükseliş eğiliminde hareket ediyor.
    Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı bölge ekonomisi üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Putin'in açıklamaları sonrası pay piyasalarında satış baskısı güçlendi.

    EURO/DOLAR PARİTESİ 1,0980

    Bu gelişmelerle dün yüzde 0,2 değer kaybeden euro/dolar paritesi yeni güne de düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0980 seviyesinden işlem görüyor.

    Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde sınırlı da olsa alıcılı seyrediyor.

    Küresel piyasalar, Putin in ruble çıkışı ndan etkilendi #2

    YURT İÇİNDE YATIRIMCI TOPLANTISI TAKİP EDİLECEK

    TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde PMI ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    11:30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

    12:00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

    12:30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

    14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

    14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    15:30 ABD, 2021 4. çeyrek ödemeler dengesi

    15:30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

    15:30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

    16:45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI


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