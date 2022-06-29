Küresel piyasalar resesyon endişesinin etkisinde

Küresel piyasalar, paylaşılan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı seyir izliyor.

Küresel piyasalarda bugün, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bugün yurt dışında ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde ülkedeki bankaların stres testlerini geçtiğini duyurmasının ardından bankalardan gelen temettü dağıtımı ve hisse geri alma programları, dün New York borsasının yüzde 1'e yakın yükselişle başlamasına yardımcı oldu.

Konut fiyatlarındaki artış yavaşladı

Ayrıca, ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4'lük artış kaydetti. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığına işaret eden endeks, martta yıllık bazda yüzde 20,6 artış göstermişti.

Öte yandan, Wall Street'te yaklaşan bilanço sezonu öncesinde rekor karlılık beklentilerinin revize edilmesinin mantıklı olabileceğine yönelik artan söylentiler de yatırımcıların risk iştahını törpüleyen durumların başında geliyor.

ABD'de enflasyon gündemi devam ediyor

Fed yetkilileri ise son 40 yılın en güçlü enflasyonunu yaşayan ülke ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceğine inanmaya devam ediyor.

Tahvil piyasalarında dünkü gelişmelerle satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, bazı varlıkların getiri eğrisinin terse dönmesi sonrası yatırımcıların buradaki fiyatlamaları yakından takip etmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılsa da, 75 baz puanlık artış ihtimalinin yüzde 96'dan yüzde 86'ya gerilemesi dikkati çekiyor. Eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler ise güçlenmeye devam ediyor.

Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararları devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uygulamaya aldığı yaptırımlar genişlemeye devam ediyor. ABD yönetimi, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, Rus altınının ithalatına da yasak getirdi.

Açıklamada, Rusya'nın savunma, sanayi, teknoloji ve imalat sektörlerinin temel taşı olan devlet kurumu Rostec dahil Rus savunma sanayi için kritik öneme sahip 70 kuruluş ile 29 kişinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

New York borsası değer kaybetti

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,01, Nasdaq endeksi yüzde 2,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Almanya'nın enflasyon verisi bekleniyor

Avrupa'da dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilirken, gözler Lagarde'ın bugün devam edecek konuşmasının yanı sıra Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Lagarde dün, ECB olarak temmuzda 25 baz puanlık faiz artışı planladıklarını ancak enflasyon tehdidinin artması halinde daha güçlü adımlar atabileceklerini kaydederken, Euro Bölgesi'nde enflasyonun istenmeyen şekilde yüksek olduğunu hatırlattı.

Avrupa borsaları artışta

Dün, New York borsasında satış baskısı etkili olmadan önce kapanan Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları yeni günde New York borsasına paralel satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Çin'de koronavirüs riski devam ediyor

Çin'de dün ülke içinde seyahat edenlere yönelik karantina süresinin azaltılması yatırımcı güvenini desteklese de koronavirüs salgınında devam eden sıfır vaka politikası ülke ekonomisi için risk oluşturmayı sürdürüyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre ise Japonya'da perakende satışlar aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,6 artsa da piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,02, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,50 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Dolar/TL 16,6660

Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 16,6747'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,6660 seviyesinde işlem görüyor.