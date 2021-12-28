Küresel piyasalar sakin seyrine devam ediyor

Küresel piyasalar Noel tatili nedeniyle sakin seyrini sürdürürken Asya piyasaları da koronavirüsün etkisi altında.

Asya'da artan vaka sayıları neredeyse bütün ülkelerde kısıtlamaları beraberinde getirerek, piyasalardaki risk iştahını törpüledi.

Avustralya'da günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin üzerine çıkarken, Hong Kong'da aşılamanın okullarda da zorunlu olması gerektiğine yönelik görüş ağırlık kazanmaya başladı.

ÇİN'DEKİ EKONOMİ HAREKETLERİ BORSASINA YANSIYOR

Öte yandan Çin'in, Çinli firmaların yurt dışında halka arz olmaları için bazı ek düzenlemeler getirmesi pay piyasalarındaki bir diğer risk unsuru olarak dikkati çekti.

Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ise pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekledi. Buna göre ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 7,2 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentileri oldukça geride bırakırken, işsizlik oranı ise yüzde 2,8'e çıktı.

JAPONYA'DA ENDEKS DEĞER KAZANDI

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA TEPKİ ALIMLARI

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da geçen haftaki sert satıcılı seyrin ardından tepki alımları dün de devam etti. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,31 değer kazanarak günü 1.897,13 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 11,62

Dolar/TL ise dün yüzde 5,2 değer kazancıyla günü 11,5664'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,62 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, aralık ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı Richmond Fed sanayi endeksi