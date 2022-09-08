Küresel piyasalar tarihi ECB kararına odaklandı

Küresel piyasalarda bu hafta beklenen en önemli veri, bugün açıklanacak olan ECB'nin faiz kararı olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde devam eden resesyon ve enflasyon endişeleri, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin zayıflamasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da takip edilecek veriler arasında.

Analistler, bugün yurt içinde de haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini söylüyor.

Bej kitap yayınlandı

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunda ise ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana değişim göstermediği aktarıldı.

Gelecekteki ekonomik büyüme görünümünün genel olarak zayıf kaldığına işaret edilen raporda, fiyat seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürmesine rağmen çoğu bölgede artış oranlarının bir dereceye kadar ılımlı hale geldiği bildirildi.

Fed'in Eylül'deki toplantıda yüzde 76 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı bekleniyor

Söz konusu gelişmeler sonrası, para piyasalarında Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda yüzde 76 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya devam ederken, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarını ve beklentileri etkilemesi bekleniyor.

Brent petrol ve altındaki dalgalanma sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, dünkü yüzde 5,7'lik düşüşün ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 88,5 dolardan işlem görürken, dün yüzde 1 yükselen altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.715 dolarda bulunuyor.

ECB'den 75 baz puan artış bekleniyor

Avrupa'da gözler ECB'nin açıklayacağı para politikası kararlarına ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.

Eylül vadeli doğalgaz kontratları geriledi

Öte yandan, eylül vadeli doğalgaz kontratları üç gündür düşüş eğiliminde hareket ederken, dün yüzde 13 azalışla 207 euroya geriledi.

Euro/dolar paritesi yüzde 1 değer kazandı

Dün dolardaki zayıflamayla birlikte yüzde 1 değer kazanan euro/dolar paritesi günü 1 seviyesinin üzerinde tamamlarken, yeni günde de 1'in hemen altında seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi kayıplarını telafi etti

Sterlin/dolar paritesi ise dün 1,4053 ile 1985'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından kayıplarını büyük oranda telafi ederek tekrar 1,15'in üzerine çıktı.

Dolar/yen paritesi yükselişte

Dün yüzde 0,7 yükselişle 143,7 seviyesinden kapanış yapan dolar/yen paritesi, yeni günde de yüzde 0,2 yükselişle 144,1'le son 24 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul pay piyasası rekorlara dün de devam etti.

Dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 kazançla 3.402,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL 18,2310

AA'nın haberine göre, Dolar/TL dün yatay seyirle 18,2271'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2310 seviyesinde işlem görüyor.