Küresel piyasalar tedirgin ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan banka krizinin giderilmesi için atılan adımlar küresel piyasalar için yeterli olmuyor.

Küresel piyasalar, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

Ayrıca haftanın en önemli gündemi olarak da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Credit Suisse satıldı

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

İsviçre Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için 100 milyar franklık likidite sağlanacağı aktarıldı.

Öte yandan Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Fed'in yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışı

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağının, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin öngörülüdüğünü bildirdi.

Fed'in nihai faiz oranını yüzde 5 seviyesinde belirleyeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını aktaran analistler, söz konusu durumda bankacılık krizinin ABD'de küçük ve orta ölçekli bankalara sıçrayabileceği endişesinin etkili olduğunu belirtti.

New York borsası geriledi

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,10, Dow Jones endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da hafta sonu öne çıkan haber akışının ardından endeks vadeli kontratlar işlemlere pozitif başlasa da ilerleyen saatlerde kazançlarını geri vererek negatife döndü.

HSBC'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri düştü

Buna göre, önemli İngiliz bankalarından HSBC'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde günlük düşüş yüzde 6'ya ulaştı.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,64 geriledi.

Borsa İstanbul'da düşüş

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,78 altında 5.136,44 puandan tamamladı.

Dolar/TL 19,0130

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 19,0186'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0130 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı ÜFE

10.00 Almanya, şubat ayı ÜFE

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi