Küresel piyasalar temkinli ilerlemeye devam ediyor

Küresel piyasalar temkinli ilerlemeye devam ediyor

Yarın ABD'nin enflasyon verisi açıklanacak. Yapılan ankete göre tüketiciler temmuz enflasyon rakamlarını daha düşük bekliyor. Bu verilere odaklanan piyasalar temkinli ilerlemelerini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir devam ediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yarın ABD, Çin ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin beklendiğini bildirdi.

Yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltması beklenirken, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler risk algısını artırıyor.

New York borsası dalgalı seyirde

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı değer kazancıyla başladı.

Avrupa'nın gündemi: Enerji arz krizi

Avrupa tarafında da büyüme ve enflasyon arasındaki ikilem fiyatlamaları zorlaştırırken, enerji arz krizi bölgeye ilişkin risklerin başında gelmeye devam ediyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da koronavirüs tedbirleri gevşetildi

Asya'da pay piyasaları güne Japonya hariç yükselişle başlarken, bölgede gevşeyen koronavirüs önlemleri risk iştahını artırıyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik artsa da Çin'in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar temkinli yaklaşımın öne çıkmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Borsa İstanbul kapanış rekorunu kırdı

AA'nnı haberine göre yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.802,83 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 1,62 üzerinde, 2.795,06 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL 17,9570

Dolar/TL ise dün yüzde 0,18 artışla 17,9418'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9570 seviyesinde işlem görüyor.