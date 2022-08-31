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    Küresel piyasalar, temkinli ilerliyor

    Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile temkinli bir seyir izleniyor.
    • 31.08.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 09:58
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    Küresel piyasalar, temkinli ilerliyor

    Bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istidamı, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verileri takip edilecek.

    ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin geçen hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında verdiği "şahin" mesajlar yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ediyor.

    Yatırımcılar temkinli

    AA'nın haberine göre küresel çapta açıklanan verilerin de resesyon endişelerini artırmasına karşın enflasyonda düşüş için daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duyulduğunu teyit etmesi, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

    New York borsasında satış ağırlıklı seyir hakim

    Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 109,1'i test etmesinin ardından bugün 108,6'ya geriledi.

    Küresel piyasalar, temkinli ilerliyor #1

    Almanya’da elektrik kontratının fiyatı ilk kez 1.000 euroyu geçti

    Avrupa'da enflasyonun ana tetikleyicisi olan enerji krizine ilişkin gelişmeler de gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken, Almanya’da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı ilk kez 1.000 euroyu aştı.

    Japonya'da sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 1 arttı

    Asya genelinde bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi düşüş beklentilerinin aksine temmuzda yıllık bazda yüzde 1 arttı. Bu dönemde ülkede perakende satışlar da yüzde 2,4 artarak beklentileri aştı. Çin'de ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 49,4'e yükselse de sıcak hava dalgaları, salgında yeni vakalar ve emlak sektörüne yönelik gelişmelerle daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

    Küresel piyasalar, temkinli ilerliyor #2

    Dolar/TL 18,1890

    Dolar/TL, dün uluslararası piyasalarda yatay seyrederek 18,1841'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1890'dan işlem görüyor.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    10.00 Türkiye, ikinci çeyrek GSYH
    10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı
    12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE
    15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı


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