Küresel piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını söylemesi, piyasalarda belirsizliğe neden oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından, artan belirsizlikle karışık bir seyir izliyor.

ABD'DE TEŞVİK PAKETİ MÜZAKERELERİ DURDURULDU

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2 trilyon 4 milyar dolarlık teşvik istediğini ve bunun koronavirüsle hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, paketi seçimi kazandıktan sonra gündeme getireceğini açıkladı.

NEW YORK BORSASI, YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Geçen hafta teşvik paketine ilişkin iyimserliği fiyatlayan New York borsası, açıklama sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 düştü.

DOLAR ENDEKSİ, RİSK ALGISI ARTINCA YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ

Dolar endeksi, ABD'deki bu gelişmelerin risk algısını artırmasıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,5 artışla 93,8'den tamamlarken, altının ons fiyatı dolardaki değerlenme ve azalan teşvik beklentileri ile yüzde 1,9 azalarak 1.878 dolara indi.

AVRUPA BORSALARI ALICILI SEYİR İZLEDİ

Avrupa tarafında, ABD borsalarındaki düşüşün başlaması öncesinde kapanan borsalarda alıcılı bir seyir izlendi. Koronovirüs vaka sayılarındaki artış ve bölgesel de olsa tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine kaşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

ÇİN BORSALARI TATİLDE

Bugün Çin'de devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 değer kazandı.

YURT İÇİNDE BİS 100 ENDEKSİ DÜŞTÜ

Yurt içinde, dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı.

DOLAR/TL YÜKSELİŞTE

Dün 7,7994'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,7881 seviyesinde işlem görüyor.