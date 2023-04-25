Küresel piyasalar verilere göre yönünü belirliyor Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışını sürdürüyor.

AA

ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendi.

Ülkede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanması tahvil talebini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda da faiz artışına gidebileceği öngörüleri önemli ölçüde düştü.

Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Microsoft, Alphabet, Visa ve General Electric başta olmak üzere 200'e yakın şirketin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Ons fiyatı arttı

Fed'in para politikalarına ilişkin fiyatlamalardaki değişiklikler altının ons fiyatının yeni günde yüzde 0,2 artışla 1.993 dolara çıkmasına yardımcı olurken, güçlenen resesyon endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 82,5 dolarda yatay seyrediyor.

New York borsası değer kazandı

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değerlendi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,21 üzerinde 5.022,79 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

16.00 ABD, şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, nisan ayı CB tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi