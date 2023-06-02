Küresel piyasalar verilere göre yönünü bulmaya çalışıyor

ABD'de hem borç limiti krizi hem de ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin endişelerin yatışması piyasalarda risk iştahını artırdı.
ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Ülkede para politikasına ilişkin beklentiler de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterirken, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 arttı
Öte yandan, emtia fiyatları söz konusu haber akışıyla yükseliş eğiliminde hareket ederken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 artışla 74,4 dolara, altının onsu da yüzde 0,7 artışla 1.977 dolara çıktı. Emtia fiyatları yeni günde de pozitif seyrediyor.
Dün New York borsası yükseldi
Dün New York borsasında S&P 500 endeksi 0,99, Nasdaq endeksi yüzde 1,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.
Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını belirterek, faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti.
Avrupa, faiz artışında frene basıyor
Faiz artışlarının enflasyonda düşüş eğilimini başlattığını ve bundan sonraki faiz artışlarında daha yavaş hareket etmeleri gerektiğini de vurgulayan Lagarde, "15 Haziran'daki toplantımızda yeni projeksiyonlarımızı oluşturacağız ve bu bize sıkılaşma politikamız için güncel resmi sunacak." ifadelerini kullandı.
ECB üyesi Fabio Panetta ise dün bir gazeteye verdiği demeçte, nihai faiz oranının şu anki seviyelerden uzak olmadığını bildirdi.
Euro Bölgesi'nin enflasyonu açıklandı
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 oldu.
ABD'deki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşınırken, Fed'in 14 Haziran'da faiz artışına gitmeyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede risk iştahını artırdı.
Borsa İstanbul yükselişte
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,49 üzerinde 4.959,80 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları
15.30 ABD, mayıs ayı istihdam raporu