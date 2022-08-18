Küresel piyasalar verilere, iç piyasa Merkez Bankası'na odaklandı

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası negatif seyrediyor.

Yurt içi piyasalar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler sınırlı da olsa yükselerek yüzde 61 seviyesine çıkarken, 75 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 39 ihtimalle diri kalmaya devam etti.

ABD'deki resesyon endişesi gelen makroekonomik verilerle güçlendi

Ülkede resesyon endişesi dün gelen makroekonomik verilerle güçlenirken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar da söz konusu endişeye ayak uyduruyor.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda artış beklentilerinin aksine değişim göstermezken, ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.

New York Borsası değer kaybetti

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa borsaları satış ağırlıklı ilerliyor

AA'nın haberine göre, Avrupa pay piyasalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler risk iştahının düşmesinde etkili oldu.

Euro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,9 büyüse de, beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,1 artışla son 40 yılın en hızlı yükselişine işaret etti.

Söz konusu veri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha da şahinleşeceğine yönelik endişelerle risk iştahı azalırken, bugün bölgede gözler Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Bugün Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya'da gündem: Tayvan

Tayvan konusu üzerinden Çin ile ABD arasında yüksek seyreden tansiyon da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bu dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru geldi

Dün, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıyan BIST 100 endeksi, günü de önceki kapanışın yüzde 2,29 üzerinde 2.980,00 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da geliştirdi.

Dolar/TL 17,9550

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 17,9508'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9550 seviyesinde işlem görüyor.