Küresel piyasalar verilere odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ekonomisindeki açıklanan verilerin paralelinde risk iştahının törpülendiği bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 7 artarak son 39 yılın en yüksek seviyesinde geldi. Enflasyonun yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yaptığı sözle yönlendirmeler sonrasında piyasa fiyatlamaları, bu sene ABD'de dört kez faiz artırımına gidileceği yönünde oluşurken, ilk faiz artışına martta gidilmesi bekleniyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1,74 GERİLEDİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,74'e gerilerken, altının ons fiyatı ise zayıflayan dolardan bulduğu destekle 1.828 dolara çıktı.

NEW YORK BORSASI DEĞERLENDİ

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,28, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün ise negatif bir seyir izliyor.

AVRUPA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR İZLEDİ

Avrupa tarafında, dün New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

Bugün, Macaristan Merkez Bankası'nın politika faizi kararı da Avrupa gündeminde yer alırken, bankanın politika faizini yüzde 4'te sabit bırakması bekleniyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün ise vadeli işlemlerde negatif seyrediyor.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYİRDE

Asya borsalarında bugün negatif bir seyir izleniyor. Çin'de emlak sektörüne ilişkin sıkıntılar devam ederken, yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre Çin bankalarının bazıları yerel hükümetlerin yönettiği emlak projelerinin finansmanında daha seçici olmaya başladı.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,65, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,93, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Yurt içinde, bugün gözler sanayi üretimi verilerine çevrilirken, dün yüzde 0,89 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyarak günü 2.064,21 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 13,2213

Dolar/TL ise dün küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle günü yüzde 4,2 azalışla 13,2213’ten tamamlamasının ardından bugün, bankalararası piyasanın açılışında 13,53 seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi