Küresel piyasalar verileri bekliyor! Emtia piyasasında bakır değer kaybetti Küresel piyasalar gelecek haftanın verilerine odaklandı. Bakırın değer kaybı emtialar arasında en dikkat çekici gelişme olarak kayda geçti.

AA

Küresel piyasalarda en önemli belirteç açıklanan veriler olmaya devam ediyor.

Gelecek hafta gözler açıklanacak yoğun makroekonomik veriler de yatırımcıların beklentilerini şekillendiriyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşirken, baz etkisiyle enflasyonun art arda 12 aylık düşüşü son buldu.

Analistler, ülkede enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde şahin politikalarını sonlandırabileceğine yönelik fiyatlamaların başladığını belirtti.

Bakırın libresi yüzde 3,3 düştü

Bakırın libresi geçen hafta yüzde 3,3 düşüşle mayıstan bu yana en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler, şahin politikaların sona yaklaştığı bu dönemde bakır talebindeki azalışın resesyon endişelerini beslediğini ifade etti.

Analistler, bakırın birçok malın üretiminde yer alması sebebiyle dünyadaki ekonomik aktiviteye ilişkin ipuçları verdiğini belirterek, bu sebeple bakır fiyatlarının yatırımcılarca yakından takip edilen bir gösterge niteliği taşıdığını dile getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 0,35 değer kazandı

Öte yandan, arz kesintileriyle yükseliş eğilimine başlayan Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 0,35 değer kazancıyla haftayı 86,25 dolardan tamamlarken, yükselişini üst üste 7. haftaya taşıdı

Altının ons fiyatı ise haftalık yüzde 1,4 değer kaybetti

Altının ons fiyatı ise haftalık yüzde 1,4 değer kaybıyla 1.914 dolara indi.

ABD'de gözler Fed tutanaklarına çevrildi

New York borsasında geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta ülkede çarşamba günü açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Avrupa'da gözler enflasyon verilerine çevrildi

Gelecek hafta salı İngiltere'de işsizlik oranı, çarşamba Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt İçi Büyüme (GSYH ) ile sanayi üretimi ve cuma günü Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri takip edilecek.

Asya piyasaları Japonya hariç geriledi

Asya'da pay piyasaları Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin ekonomisine yönelik endişeler artmaya devam ediyor.

Hafta içinde açıklanan verilere göre, Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, TÜFE yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilerken, Çin'deki deflasyon endişelerinin etkiledi.

Çin'in ihracatı üst üste üç ay geriledi.