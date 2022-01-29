Küresel piyasalar verileri takip edecek

Küresel piyasalar yön arayışlarına devam ederek önümüzdeki haftada verilere odaklanacak.

ABD'de pay piyasalarında para politikasındaki belirsizliğin kısmen azalmasıyla üç haftalık düşüş eğilimi bu hafta sonlanırken, gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tutumuyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının politika kararları ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

TAHMİNLER FED'İN MART BAŞINDA 50 BAZ PUAN FAİZ ARTTIRACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Tahvil piyasalarında Fed'in mart ayında 50 baz faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler güçlenirken, yıl sonunda politika faizinin en az yüzde 1,25'e yükseltileceği tahmin ediliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim de varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Rusya Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirtirken, ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını daha da artırdığını söyledi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ SEÇENEĞİ MASADA

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğu açıklaması gelirken ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,87 ile yüzde 1,71 arasında dalgalanmasının ardından haftayı önceki hafta kapanışının hemen üzerinde yüzde 1,77 seviyesinden tamamladı.

ALTININ ONS FİYATI ÖNCE YÜKSELDİ, SONRA 1.790 DOLARA DÜŞTÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı yükseliş eğiliminde hareket etse de, Fed'in şahinleşen tutumuyla kazançlarını geri vererek, geçen hafta yüzde 2,42 düşüşle 1.790 dolara indi.

BRENT PETROL HAFTAYI 88,8 DOLARDAN KAPATTI

Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini üst üste altıncı haftaya taşıyarak 90,1 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve haftayı yüzde 2,1 artışla 88,8 dolardan tamamladı.

2021 YILININ SON ÇEYREĞİNİN FİNANSAL TABLOLARI AÇIKLANACAK

Analistler, gelecek hafta veri gündeminin yoğun olduğunu hatırlatarak, bununla birlikte dünya genelinde açıklanmaya başlayan 2021 4. çeyrek şirket finansal tablolarının hisse bazlı oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.