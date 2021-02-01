Küresel piyasalar yeni haftada sanayi verilerine odaklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle sarsılan küresel piyasalar, destek paketi açıklamaları ve gelen olumlu verilerle moral bulmaya çalışıyor.

Küresel piyasalarda geçen hafta, son 13 haftanın en kötü performansının sergilenmesinin ardından yeni haftada yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.

ABD'de GameStop hisselerinin fiyatının çok hızlı bir şekilde yükselmesi ile gündeme gelen ve piyasaların "zayıf karnı" olarak nitelendirilebilecek bazı büyük fonların açık pozisyonları yatırımcıların risk algısını artırdı.

ABD’DE ENDEKSLER DÜŞÜŞTE

Dow Jones endeksi yüzde 2,04, S&P 500 endeksi yüzde 1,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 2 değer kaybederken, endekslerin haftalık düşüşü yüzde 3'ü aştı ve 26 Ekim haftasından bu yana en yüksek kayba işaret etti.

Analistler, ABD'de bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), çarşamba günü hizmet sektörü PMI, perşembe günü fabrika siparişleri ve cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin yanı sıra teşvik paketine ilişkin haber akışı ve GameStop ile gündeme gelen sorunlara ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

AVRUPA’DA PİYASALAR KAYIPTA

Avrupa tarafında, artan koronavirüs vaka sayıları ile getirilen tedbirler ve aşı tedarikinde yaşanan sorunlar geçen haftanın ana gündemiydi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 geriledi. Endekslerin haftalık bazda değer kayıpları ise yüzde 4'e kadar ulaştı.

ASYA’DA VERİLER BEKLENTİNİN ALTINDA

Bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Japonya'da 49,8 ve Çin'de 51,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı.

ASYA BORSALARI TEPKİ ALIMI YAPTI

Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 değer kazandı. Endekslerin yükselişinde tahminlerin altında kalan imalat verilerine karşın aşı tedariki ile ilgili olumlu gelişmeler ve geçen haftaki hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarının etkili olduğu belirtiliyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,66 ve haftalık bazda ise yüzde 4,47 değer kaybederek 1.473,45 puana geriledi. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,23, bir önceki hafta kapanışına göre de yüzde 1,35 değer kaybetmesi sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini sürdürerek 7,2750 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi PMI

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat sanayi endeksi