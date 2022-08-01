Küresel piyasalar yeni haftada temkinli ilerliyor

Bugün dünya genelinde imalat sanayi verileri (PMI) açıklanıyor. Bu veriler ekonomilerdeki ilerleme ya da gerilemeyi daha net gözler önüne serecek.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığına işaret ediyor.

Küresel pay piyasalarında geçen hafta güçlenen risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izlenmesinin ardından, yeni haftanın dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öncesi temkinli başladığı görülüyor.

PMI verileri yakından takip edilecek

AA'nın haberine göre yeni haftanın Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen imalat sanayi PMI verileri ile temkinli başladığı görülürken, yatırımcı fiyatlamaları açısından hafta boyunca, yurt içinde temmuz ayı enflasyonu ve yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin belirleyici olması bekleniyor.

New York Borsası değer kazandı

New York borsasında, geçen hafta cuma günü açıklanan şirket finansal sonuçlarının olumlu karşılanması ile pay piyasaları alıcılı seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,97, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,42 yükselirken, haftalık bazda endekslerin ortalama yüzde 4 değer kazandığı görüldü. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya ise satıcılı bir seyirle başladı.

Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı

Beklentilerin altında kalan verilerin ardından Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın New York borsasından çıkarılması öngörülen şirketler listesine eklenmesinin ardından devam eden düşüşü ile Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde, geçen hafta cuma günü yüzde 1,93 değer kazanan BIST 100 endeksi 2.592,38 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki yükselişi yüzde 3'ü buldu.

Dolar/TL 17,9420

Dolar/TL, geçen hafta yüzde 1 artışla 17,9142'den kapanmasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 17,9420'den başladı.